Лучший способ улучшить состояние кожи лица?
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Лучший способ улучшить состояние кожи лица?
У меня проблемы с кожей лица: постоянные высыпания, покраснения и сухость. Я уже пробовал разные средства, но ничего не помогает на долго. Может быть, у кого-то есть проверенные способы улучшить состояние кожи?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Лучший способ улучшить состояние кожи лица?
Я понимаю, как бывает тяжело с проблемной кожей. Я бы порекомендовал попробовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой от Фаберлик. Гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в коже, устраняя сухость. Также, стоит обратить внимание на уровень гигиени - чистая кожа меньше подвержена воспалениям. Что касается конкретного бренда, тут выбор может быть разным. Можешь рассмотреть продукцию российской компании Faberlic. У них есть качественные уходовые средства для лица. Но, конечно, перед покупкой стоит проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы подобрать продукт, подходящий именно для твоего типа кожи.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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