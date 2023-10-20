Лучший способ улучшить состояние кожи лица?

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Лучший способ улучшить состояние кожи лица?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 окт 2023, 15:57

У меня проблемы с кожей лица: постоянные высыпания, покраснения и сухость. Я уже пробовал разные средства, но ничего не помогает на долго. Может быть, у кого-то есть проверенные способы улучшить состояние кожи?


samoeglavnoe**
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Re: Лучший способ улучшить состояние кожи лица?

Новое сообщение IntoSpace » 20 окт 2023, 16:08

Я понимаю, как бывает тяжело с проблемной кожей. Я бы порекомендовал попробовать увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой от Фаберлик. Гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в коже, устраняя сухость. Также, стоит обратить внимание на уровень гигиени - чистая кожа меньше подвержена воспалениям. Что касается конкретного бренда, тут выбор может быть разным. Можешь рассмотреть продукцию российской компании Faberlic. У них есть качественные уходовые средства для лица. Но, конечно, перед покупкой стоит проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы подобрать продукт, подходящий именно для твоего типа кожи.
IntoSpace
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