Osvald » 01 ноя 2023, 06:24

Брось это всё, лучше сразу купи себе гроб. Ну, или хотя бы страховку на случай, если ты вдруг станешь инвалидом. И то, и то будет дешевле и надёжнее, чем жизнь в этом безумном мире.