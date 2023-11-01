Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев

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Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев

Новое сообщение Harlitood » 01 ноя 2023, 03:41

сейчас мне страшно выходить из дома, потому что мир такой непредсказуемый. Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев. Какие условия и какую страховую компанию вы бы порекомендовали?


Harlitood
 
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Re: Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев

Новое сообщение Osvald » 01 ноя 2023, 06:24

Брось это всё, лучше сразу купи себе гроб. Ну, или хотя бы страховку на случай, если ты вдруг станешь инвалидом. И то, и то будет дешевле и надёжнее, чем жизнь в этом безумном мире.
Osvald
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