Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев
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Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев
сейчас мне страшно выходить из дома, потому что мир такой непредсказуемый. Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев. Какие условия и какую страховую компанию вы бы порекомендовали?
- Harlitood
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Рассматриваю вариант страхования жизни от несчастных случаев
Брось это всё, лучше сразу купи себе гроб. Ну, или хотя бы страховку на случай, если ты вдруг станешь инвалидом. И то, и то будет дешевле и надёжнее, чем жизнь в этом безумном мире.
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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