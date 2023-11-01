У меня есть интерес к ЛОР комбайнам

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У меня есть интерес к ЛОР комбайнам

Новое сообщение Harlitood » 01 ноя 2023, 14:18

У меня есть интерес к ЛОР комбайнам, и я рассматриваю варианты покупки. Поделитесь, пожалуйста, опытом покупки ЛОР комбайна. Где покупали?


Harlitood
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Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: У меня есть интерес к ЛОР комбайнам

Новое сообщение JohnMaers » 01 ноя 2023, 18:25

Ну, это не каждый день покупают. Гугли, найди магазины, сравни цены, и не забудь перекреститься перед покупкой.
JohnMaers
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Сообщения: 12
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Re: У меня есть интерес к ЛОР комбайнам

Новое сообщение Paris » 02 ноя 2023, 06:12

у меня появились проблемы с ушами, и я решил купить ЛОР комбайн для домашнего использования. Нашел отличный выбор на https://lorshop.ru/catalog/lor-kombayny/ . Заказал себе удобное устройство, и оно мне сильно помогло в решении проблемы. Раньше я и не знал, что такие штуки можно покупать онлайн, но оказалось, что да, и это удобно.
Paris
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