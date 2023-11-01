У меня есть интерес к ЛОР комбайнам
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У меня есть интерес к ЛОР комбайнам
У меня есть интерес к ЛОР комбайнам, и я рассматриваю варианты покупки. Поделитесь, пожалуйста, опытом покупки ЛОР комбайна. Где покупали?
- Harlitood
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: У меня есть интерес к ЛОР комбайнам
Ну, это не каждый день покупают. Гугли, найди магазины, сравни цены, и не забудь перекреститься перед покупкой.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Re: У меня есть интерес к ЛОР комбайнам
у меня появились проблемы с ушами, и я решил купить ЛОР комбайн для домашнего использования. Нашел отличный выбор на https://lorshop.ru/catalog/lor-kombayny/ . Заказал себе удобное устройство, и оно мне сильно помогло в решении проблемы. Раньше я и не знал, что такие штуки можно покупать онлайн, но оказалось, что да, и это удобно.
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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