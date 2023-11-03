Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища

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Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища

Новое сообщение stepanben » 03 ноя 2023, 06:47

Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища. Недавно я столкнулась с медицинской проблемой, и это необходимо для процедуры. Может кто-то знает, где это можно сделать?


stepanben
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Re: Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища

Новое сообщение Карабас » 03 ноя 2023, 11:37

Игла для пункции? Лучше обратись к профессионалам в медицинской сфере, чем делай эксперименты над собой. Здоровье важнее, чем DIY-процедуры!
Карабас
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Re: Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища

Новое сообщение Kaslan » 03 ноя 2023, 17:00

как-то друзья рассказывали, что можно купить иглу для пункции заднего свода влагалища https://gnkmed.ru/catalog/igly-dlya-punktsiy/ . Оказалось, что это тоже связано с медициной. Но, честно говоря, не вижу, зачем мне это в жизни.
Kaslan
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