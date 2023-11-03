Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища
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Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища
Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища. Недавно я столкнулась с медицинской проблемой, и это необходимо для процедуры. Может кто-то знает, где это можно сделать?
- stepanben
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища
Игла для пункции? Лучше обратись к профессионалам в медицинской сфере, чем делай эксперименты над собой. Здоровье важнее, чем DIY-процедуры!
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Мне необходимо купить иглу для пункции заднего свода влагалища
как-то друзья рассказывали, что можно купить иглу для пункции заднего свода влагалища https://gnkmed.ru/catalog/igly-dlya-punktsiy/ . Оказалось, что это тоже связано с медициной. Но, честно говоря, не вижу, зачем мне это в жизни.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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