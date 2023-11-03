где можно купить автоматический тонометр?

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где можно купить автоматический тонометр?

Новое сообщение stepanben » 03 ноя 2023, 08:56

Подскажите, где можно купить автоматический тонометр? Мне нужен надежный и точный прибор для контроля давления.


stepanben
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