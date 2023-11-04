Мне необходимо пройти компьютерную томографию

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Мне необходимо пройти компьютерную томографию

Новое сообщение Карабас » 04 ноя 2023, 09:56

Мне необходимо пройти компьютерную томографию для медицинского обследования. Какие медицинские центры в Москве предоставляют услуги компьютерной томографии?


Карабас
Писатель
 
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Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Мне необходимо пройти компьютерную томографию

Новое сообщение Kanniga » 04 ноя 2023, 12:55

Всё равно результаты не принесут ответов на вопросы, мучающие меня.
Kanniga
Читатель
 
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