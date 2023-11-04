Мне необходимо пройти компьютерную томографию
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Мне необходимо пройти компьютерную томографию
Мне необходимо пройти компьютерную томографию для медицинского обследования. Какие медицинские центры в Москве предоставляют услуги компьютерной томографии?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Мне необходимо пройти компьютерную томографию
Всё равно результаты не принесут ответов на вопросы, мучающие меня.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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