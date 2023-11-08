у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем

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у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем

Новое сообщение Kaslan » 08 ноя 2023, 11:44

у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем. Хотелось бы узнать больше об этом состоянии и возможных методах лечения.


Kaslan
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Re: у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем

Новое сообщение JamesReus » 08 ноя 2023, 15:12

Кератоконус, звучит серьезно. Иди к врачу, тут на форуме ничего толкового не скажут, а заниматься самодиагностикой не стоит.
JamesReus
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