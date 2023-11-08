у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем
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у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем
у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем. Хотелось бы узнать больше об этом состоянии и возможных методах лечения.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: у меня есть заболевание глаз, называемое кератоконус, и я ищу информацию о нем
Кератоконус, звучит серьезно. Иди к врачу, тут на форуме ничего толкового не скажут, а заниматься самодиагностикой не стоит.
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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