Где лучше всего купить газовую колонку

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Где лучше всего купить газовую колонку

Новое сообщение Kaslan » 08 ноя 2023, 11:46

В прошлом месяце у меня случилась авария с газовой колонкой, и теперь пришло время заменить ее на новую. Где лучше всего купить газовую колонку, и какие марки вы считаете наиболее надежными?


Kaslan
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Re: Где лучше всего купить газовую колонку

Новое сообщение JamesReus » 08 ноя 2023, 15:14

Авария с газовой колонкой? Ну, купи какую-нибудь нормальную из магазина. Не парься с марками, главное, чтоб работала без взрывов.
JamesReus
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