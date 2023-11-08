Где лучше всего купить газовую колонку
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Где лучше всего купить газовую колонку
В прошлом месяце у меня случилась авария с газовой колонкой, и теперь пришло время заменить ее на новую. Где лучше всего купить газовую колонку, и какие марки вы считаете наиболее надежными?
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Где лучше всего купить газовую колонку
Авария с газовой колонкой? Ну, купи какую-нибудь нормальную из магазина. Не парься с марками, главное, чтоб работала без взрывов.
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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