Благодаря опытным сотрудникам этого пансионата дедушка в полной безопасности, уход за ним отличный.
дом престарелых в Симферополе
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дом престарелых в Симферополе
Узнала про хороший дом престарелых в Симферополе https://oldness.ru/, обратилась туда, дедушке нужен был присмотр врачей после болезни.
- nafikom
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 мар 2023, 10:40
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