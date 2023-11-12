дом престарелых в Симферополе

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дом престарелых в Симферополе

Новое сообщение nafikom » 12 ноя 2023, 13:53

Узнала про хороший дом престарелых в Симферополе https://oldness.ru/, обратилась туда, дедушке нужен был присмотр врачей после болезни.

Благодаря опытным сотрудникам этого пансионата дедушка в полной безопасности, уход за ним отличный.



nafikom
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