nafikom » 12 ноя 2023, 13:53

Узнала про хороший дом престарелых в Симферополе https://oldness.ru/ , обратилась туда, дедушке нужен был присмотр врачей после болезни.

Благодаря опытным сотрудникам этого пансионата дедушка в полной безопасности, уход за ним отличный.