Спорт
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Спорт
Вы спортом занимаетесь?
Последний раз редактировалось кобша 12 ноя 2023, 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
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кобша
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 ноя 2023, 21:07
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Re: Как выбрать домашний тренажёр
Вы решили купить тренажёр, может стоит сначала арендовать например эллиптический тренажёр, позаниматься на нём, если подойдёт, приобрести себе такой же.
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кониг
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 окт 2023, 20:30
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Re: Как выбрать домашний тренажёр
Мне нужны физические нагрузки, занятия на тренажёре - это лучший из всех возможных вариантов. Я не вижу смысла тратить деньги на аренду, лучше приобрести свой собственный.
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кобша
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 ноя 2023, 21:07
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Re: Как выбрать домашний тренажёр
Здорово.
Последний раз редактировалось кониг 12 ноя 2023, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
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кониг
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 окт 2023, 20:30
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Re: Как выбрать домашний тренажёр
По описанию мне бы подошёл переднеприводный складной эллиптический тренажёр небольших размеров Vision Fitness XF40 Classic. Вы на таком никогда не занимались?
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кобша
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 ноя 2023, 21:07
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Re: Как выбрать домашний тренажёр
Я хожу заниматься в фитнес клуб, чаще всего занимаюсь на тренажёре Spirit Fitness CE 800, у него есть 10 программ, а такой модели, как вы выбрали, у них нет. Думаю, она больше подходит для занятий дома.
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кониг
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 окт 2023, 20:30
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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