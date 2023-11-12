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Спорт

Новое сообщение кобша » 12 ноя 2023, 14:21

Вы спортом занимаетесь?


Последний раз редактировалось кобша 12 ноя 2023, 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
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Re: Как выбрать домашний тренажёр

Новое сообщение кониг » 12 ноя 2023, 14:25

Вы решили купить тренажёр, может стоит сначала арендовать например эллиптический тренажёр, позаниматься на нём, если подойдёт, приобрести себе такой же.
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Re: Как выбрать домашний тренажёр

Новое сообщение кобша » 12 ноя 2023, 14:29

Мне нужны физические нагрузки, занятия на тренажёре - это лучший из всех возможных вариантов. Я не вижу смысла тратить деньги на аренду, лучше приобрести свой собственный.
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Re: Как выбрать домашний тренажёр

Новое сообщение кониг » 12 ноя 2023, 14:33

Здорово.
Последний раз редактировалось кониг 12 ноя 2023, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
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Re: Как выбрать домашний тренажёр

Новое сообщение кобша » 12 ноя 2023, 14:37

По описанию мне бы подошёл переднеприводный складной эллиптический тренажёр небольших размеров Vision Fitness XF40 Classic. Вы на таком никогда не занимались?
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Re: Как выбрать домашний тренажёр

Новое сообщение кониг » 12 ноя 2023, 14:41

Я хожу заниматься в фитнес клуб, чаще всего занимаюсь на тренажёре Spirit Fitness CE 800, у него есть 10 программ, а такой модели, как вы выбрали, у них нет. Думаю, она больше подходит для занятий дома.
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