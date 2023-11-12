кониг » 12 ноя 2023, 14:41

Я хожу заниматься в фитнес клуб, чаще всего занимаюсь на тренажёре Spirit Fitness CE 800, у него есть 10 программ, а такой модели, как вы выбрали, у них нет. Думаю, она больше подходит для занятий дома.