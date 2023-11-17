Принудительное лечение наркомании

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Принудительное лечение наркомании

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 17 ноя 2023, 23:35

Лечение наркозависимости является добровольным. Однако иногда случается, что человека, пристрастившегося к наркотикам или алкоголю, суд может обязать пройти лечение. Основанием для такого решения является мнение эксперта-психиатра и психолога. Чтобы добиться принудительного лечения наркомании. Подробнее на этом форуме http://www.samaramed.ru/forum/health/topic_38478.html


lyubovfrolova6311982
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