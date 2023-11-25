Где делают протезирование зубов?

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Где делают протезирование зубов?

Новое сообщение polinalaxtanova » 25 ноя 2023, 13:30

Может знает кто и подскажет мне, где делают протезирование зубов? Интересуюсь этим вопросом не первый день, но пока что не нашла хорошей стоматологической клиники.


polinalaxtanova
 
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Re: Где делают протезирование зубов?

Новое сообщение Sergey1818 » 25 ноя 2023, 14:22

В таком случае вам стоит обратить внимание на стоматологию Денталюкс-М, тут протезирование зубов https://dentalux-m.ru/uslugi/protezirovanie-zubov/ делают качественно и по доступным ценам. Помимо всего стоит отметить, у них работают опытные специалисты, которые предлагают полный спектр услуг в области лечения заболеваний ротовой полости. В Москве вам однозначно стоит обратится к ним.
Sergey1818
 
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