Где делают протезирование зубов?
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Где делают протезирование зубов?
Может знает кто и подскажет мне, где делают протезирование зубов? Интересуюсь этим вопросом не первый день, но пока что не нашла хорошей стоматологической клиники.
- polinalaxtanova
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 янв 2021, 20:09
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Re: Где делают протезирование зубов?
В таком случае вам стоит обратить внимание на стоматологию Денталюкс-М, тут протезирование зубов https://dentalux-m.ru/uslugi/protezirovanie-zubov/ делают качественно и по доступным ценам. Помимо всего стоит отметить, у них работают опытные специалисты, которые предлагают полный спектр услуг в области лечения заболеваний ротовой полости. В Москве вам однозначно стоит обратится к ним.
- Sergey1818
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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