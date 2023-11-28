Где лучше купить качественный офтальмоскоп

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Где лучше купить качественный офтальмоскоп

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 15:17

у меня появились проблемы с глазами, и хочу немного разобраться в ситуации самостоятельно. Где лучше купить качественный офтальмоскоп для домашнего использования?


Карабас
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Re: Где лучше купить качественный офтальмоскоп

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 17:38

C офтальмоскопом сталкивался, бери на известных сайтах, там выбор есть. Заботься о глазах — это круто!
Paris
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Re: Где лучше купить качественный офтальмоскоп

Новое сообщение JohnMaers » 28 ноя 2023, 20:56

Случайно обнаружил проблему со зрением и решил купить непрямой офтальмоскоп на https://oftal-med.ru/catalog/oftalmoskopy-heine/ . Заказ оформил в несколько кликов, и доставка была быстрой. Офтальмоскоп оказался качественным, позволяя провести первичное обследование глаз в уютных домашних условиях.
JohnMaers
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