Где лучше купить качественный офтальмоскоп
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Где лучше купить качественный офтальмоскоп
у меня появились проблемы с глазами, и хочу немного разобраться в ситуации самостоятельно. Где лучше купить качественный офтальмоскоп для домашнего использования?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Где лучше купить качественный офтальмоскоп
C офтальмоскопом сталкивался, бери на известных сайтах, там выбор есть. Заботься о глазах — это круто!
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Где лучше купить качественный офтальмоскоп
Случайно обнаружил проблему со зрением и решил купить непрямой офтальмоскоп на https://oftal-med.ru/catalog/oftalmoskopy-heine/ . Заказ оформил в несколько кликов, и доставка была быстрой. Офтальмоскоп оказался качественным, позволяя провести первичное обследование глаз в уютных домашних условиях.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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