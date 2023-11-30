Гущин Иван » 30 ноя 2023, 01:51

Моей Маме 85 лет, и в этом возрасте ей уже сложно за собой ухаживать. Она постоянно забывает принять таблетки. А я живу в Болгарии, и у меня нет возможности уехать. Я ищу пансионат, где маме будут предоставлять качественный уход, медицинское обслуживание, питание, развлечения и комфортное проживание. Я хочу, чтобы она чувствовала себя как дома, и не скучала по мне. Есть ли такой пансионат в Пензе? Деньги вообще не проблема.