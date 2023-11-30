Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.

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Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.

Новое сообщение Гущин Иван » 30 ноя 2023, 01:51

Моей Маме 85 лет, и в этом возрасте ей уже сложно за собой ухаживать. Она постоянно забывает принять таблетки. А я живу в Болгарии, и у меня нет возможности уехать. Я ищу пансионат, где маме будут предоставлять качественный уход, медицинское обслуживание, питание, развлечения и комфортное проживание. Я хочу, чтобы она чувствовала себя как дома, и не скучала по мне. Есть ли такой пансионат в Пензе? Деньги вообще не проблема.


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Гущин Иван
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Re: Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.

Новое сообщение Бобров Даниил » 30 ноя 2023, 02:04

У меня тоже пожилые родители, но хорошо, что я живу с ними в одном городе, но не всегда есть возможность к ним ездить. Я нашла для них частную сиделку и теперь они под ее постоянным присмотром.
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Re: Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.

Новое сообщение Сергеев Михаил » 30 ноя 2023, 02:17

А почему вы не рассматривайте вариант, чтобы перевести ее в Болгарию? Это же только помогает для здоровья, когда рядом родные люди. И я уверен, вам так будет намного спокойнее.
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Re: Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.

Новое сообщение Яковлев Никита » 30 ноя 2023, 02:25

Михаил, вы представляйте, что такое перевезти очень пожилого человека в другую страну? Не уверен, что его мама на это согласится, да и я бы не стал так рисковать. Плюс ко всему, медицина в Болгарии сильно хуже, чем в России. Если что, то вот пансионат по уходу за пожилыми людьми в Пензе, можете обратиться к ним https://penza.zabotadom.ru/.
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