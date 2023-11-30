Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.
Моей Маме 85 лет, и в этом возрасте ей уже сложно за собой ухаживать. Она постоянно забывает принять таблетки. А я живу в Болгарии, и у меня нет возможности уехать. Я ищу пансионат, где маме будут предоставлять качественный уход, медицинское обслуживание, питание, развлечения и комфортное проживание. Я хочу, чтобы она чувствовала себя как дома, и не скучала по мне. Есть ли такой пансионат в Пензе? Деньги вообще не проблема.
-
Гущин Иван
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:52
-
Re: Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.
У меня тоже пожилые родители, но хорошо, что я живу с ними в одном городе, но не всегда есть возможность к ним ездить. Я нашла для них частную сиделку и теперь они под ее постоянным присмотром.
-
Бобров Даниил
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:34
-
Re: Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.
А почему вы не рассматривайте вариант, чтобы перевести ее в Болгарию? Это же только помогает для здоровья, когда рядом родные люди. И я уверен, вам так будет намного спокойнее.
-
Сергеев Михаил
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:30
-
Re: Ищу качественный уход для своей пожилой Мамы.
Михаил, вы представляйте, что такое перевезти очень пожилого человека в другую страну? Не уверен, что его мама на это согласится, да и я бы не стал так рисковать. Плюс ко всему, медицина в Болгарии сильно хуже, чем в России. Если что, то вот пансионат по уходу за пожилыми людьми в Пензе, можете обратиться к ним https://penza.zabotadom.ru/.
-
Яковлев Никита
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:09
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31