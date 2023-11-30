нужен компрессор. Хочу купить себе на дачу

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

нужен компрессор. Хочу купить себе на дачу

Новое сообщение JamesReus » 30 ноя 2023, 14:52

нужен компрессор. Хочу купить себе на дачу, чтобы делать ремонт и мелкие работы. Посоветуйте, какой лучше взять? И где купить подешевле?


JamesReus
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group