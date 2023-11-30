кто пользуется аппаратом ультразвуковой чистки лица?

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кто пользуется аппаратом ультразвуковой чистки лица?

Новое сообщение JamesReus » 30 ноя 2023, 15:00

кто пользуется аппаратом ультразвуковой чистки лица? Поделитесь своими впечатлениями. Стоит ли его покупать? Какой аппарат лучше выбрать?


JamesReus
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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