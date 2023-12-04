Мониторинг глюкозы freestyle libre. Где купить датчик?

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Мониторинг глюкозы freestyle libre. Где купить датчик?

Новое сообщение polinalaxtanova » 04 дек 2023, 15:41

Интересует мониторинг глюкозы freestyle libre, но где купить нужный датчик - найти так и не смогла. Как быть в этой ситуации? Вопросом озадачена давно, но пока что его решить так и не смогла.


polinalaxtanova
 
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Re: Мониторинг глюкозы freestyle libre. Где купить датчик?

Новое сообщение Sergey1818 » 04 дек 2023, 19:28

На вашем месте я бы посетил страницу сайта, где можно датчик для мониторинг глюкозы freestyle libre купить выгодно. Кстати говоря, выбор товара у них отличный, а доставка осуществляется всегда в сроки. По любым вопросам советую вам обращаться к их специалистам, которые помогут в кратчайшее время.
Sergey1818
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