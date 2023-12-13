Как избавиться от мертвой кожи на ногах?

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Как избавиться от мертвой кожи на ногах?

Новое сообщение Стрелкова Светлана » 13 дек 2023, 10:31

Доброго времени суток, у меня проблема с ногами. Я никак не могу избавиться от мертвой кожи на ногах. Я регулярно использую пемзу, но ничего не помогает. Мне даже советовали какие-то народные средства, типа вымачивать ноги в растворе уксуса с водой, но и этот способ не помог. Я решила обратиться к нормальному врачу, вот только какому? Куда мне идти с моей проблемой в Санкт-Петербурге?


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Re: Как избавиться от мертвой кожи на ногах?

Новое сообщение Шилова Ольга » 13 дек 2023, 10:41

А вымачивать ноги в растворе уксуса с водой вам точно друг предложил? Мне кажется, такое мог предложить только враг, который хочет усугубить вашу проблему с кожей на ногах.
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Re: Как избавиться от мертвой кожи на ногах?

Новое сообщение Гусева Вера » 13 дек 2023, 10:46

Ольга, я тоже слышала про такой народный способ избавления от омертвелой кожи. Просто в наше время глупо пользоваться народными методами лечения, медицина то на нормальном уровне.
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Re: Как избавиться от мертвой кожи на ногах?

Новое сообщение Субботина Ирина » 13 дек 2023, 10:57

Если говорить медицинским языком, то, скорее всего, у вас микоз стоп. Это инфекционное заболевание, и обычной пемзой от него не избавиться, вы только хуже сделали. С этим заболевание нужно обращаться к дерматологу - подологу. Вот, например, клиника в Санкт-Петербурге, у них можете записаться на прием к этому врачу https://podoprof.ru/.
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