Как избавиться от мертвой кожи на ногах?
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Как избавиться от мертвой кожи на ногах?
Доброго времени суток, у меня проблема с ногами. Я никак не могу избавиться от мертвой кожи на ногах. Я регулярно использую пемзу, но ничего не помогает. Мне даже советовали какие-то народные средства, типа вымачивать ноги в растворе уксуса с водой, но и этот способ не помог. Я решила обратиться к нормальному врачу, вот только какому? Куда мне идти с моей проблемой в Санкт-Петербурге?
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Стрелкова Светлана
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:35
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Re: Как избавиться от мертвой кожи на ногах?
А вымачивать ноги в растворе уксуса с водой вам точно друг предложил? Мне кажется, такое мог предложить только враг, который хочет усугубить вашу проблему с кожей на ногах.
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Шилова Ольга
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:54
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Re: Как избавиться от мертвой кожи на ногах?
Ольга, я тоже слышала про такой народный способ избавления от омертвелой кожи. Просто в наше время глупо пользоваться народными методами лечения, медицина то на нормальном уровне.
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Гусева Вера
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:31
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Re: Как избавиться от мертвой кожи на ногах?
Если говорить медицинским языком, то, скорее всего, у вас микоз стоп. Это инфекционное заболевание, и обычной пемзой от него не избавиться, вы только хуже сделали. С этим заболевание нужно обращаться к дерматологу - подологу. Вот, например, клиника в Санкт-Петербурге, у них можете записаться на прием к этому врачу https://podoprof.ru/.
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Субботина Ирина
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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