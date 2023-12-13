Стрелкова Светлана » 13 дек 2023, 10:31

Доброго времени суток, у меня проблема с ногами. Я никак не могу избавиться от мертвой кожи на ногах. Я регулярно использую пемзу, но ничего не помогает. Мне даже советовали какие-то народные средства, типа вымачивать ноги в растворе уксуса с водой, но и этот способ не помог. Я решила обратиться к нормальному врачу, вот только какому? Куда мне идти с моей проблемой в Санкт-Петербурге?