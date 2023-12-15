ВиллиВОнка » 15 дек 2023, 20:49

Если серьезно, ищи хорошие клиники в городе, но не на форумах. Там больше шарлатанов, чем профессионалов. Лучше зайди на сайты медицинских учреждений и читай отзывы. Надеюсь, не нарвешься на лохотрон.