Где можно взять в аренду эллиптический тренажер?

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Где можно взять в аренду эллиптический тренажер?

Новое сообщение Гусева Вера » 15 дек 2023, 19:58

Здравствуйте, я не люблю ходить в спортзалы, мне всегда кажется, что на меня постоянно все смотрят. Поэтому я купила себе домой эллиптический тренажер. Вот только проблема, он сломался, и в ремонте сказали, что придется ждать запчасти минимум 3 месяца. А без спорта столько времени я не смогу. Вы не знаете, можно ли где-то в Москве взять в аренду эллиптический тренажер?


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Re: Где можно взять в аренду эллиптический тренажер?

Новое сообщение Яковлев Никита » 15 дек 2023, 20:04

А знаете, как можно сделать дешевле. Покупайте новый тренажер, а после ремонта продаете старый на Авито. Уверен на 100%, что так будет дешевле, чем брать его в аренду даже на 1 месяц.
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Re: Где можно взять в аренду эллиптический тренажер?

Новое сообщение Стрелкова Светлана » 15 дек 2023, 20:09

Ну вы же понимайте, что это все ерунда, и никто на вас не смотрит в фитнес клубе. Все пришли заниматься своими телами. Надели капюшон, включили музыку погромче, и на остальных людей будет вообще наплевать.
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Re: Где можно взять в аренду эллиптический тренажер?

Новое сообщение Гущин Иван » 15 дек 2023, 20:14

А почему так долго ждать запчасти? Это же обычный тренажер, а не какой-то сложный заводской станок. Ну да ладно, вот, например, компания в Москве, у них можете узнать стоимость за аренду эллиптического тренажера https://fitsharing.ru/arenda/ellipticheskie-trenazhery/. Если что, то у них можно взять и другой тренажер, беговую дорожку или степпер, ну мало ли вы решите разнообразить свои кардио-тренировки.
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