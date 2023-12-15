Гусева Вера » 15 дек 2023, 19:58

Здравствуйте, я не люблю ходить в спортзалы, мне всегда кажется, что на меня постоянно все смотрят. Поэтому я купила себе домой эллиптический тренажер. Вот только проблема, он сломался, и в ремонте сказали, что придется ждать запчасти минимум 3 месяца. А без спорта столько времени я не смогу. Вы не знаете, можно ли где-то в Москве взять в аренду эллиптический тренажер?