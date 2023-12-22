Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу
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Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу
Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу. Но я боюсь, что лечение будет больно, дорого и неэффективно. В какую стоматологию обращаться?
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Darinna
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Re: Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу
Да никто не любит лечить зубы, и не важно, в какую стоматологию ты пойдешь. Главное, готовь кошелек, и не факт, что боль пройдет после визита.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу
Зубы начали беспокоить, и я нашел профессионалов по лечению на https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/ . Врачи внимательно выслушали все мои проблемы, предложили эффективное лечение. Теперь у меня здоровая улыбка без боли и стресса.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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