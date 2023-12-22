Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу

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Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу

Новое сообщение Darinna » 22 дек 2023, 00:52

Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу. Но я боюсь, что лечение будет больно, дорого и неэффективно. В какую стоматологию обращаться?


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Darinna
 
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Re: Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу

Новое сообщение Kaslan » 22 дек 2023, 04:29

Да никто не любит лечить зубы, и не важно, в какую стоматологию ты пойдешь. Главное, готовь кошелек, и не факт, что боль пройдет после визита.
Kaslan
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Re: Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу

Новое сообщение JohnMaers » 22 дек 2023, 16:29

Зубы начали беспокоить, и я нашел профессионалов по лечению на https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/ . Врачи внимательно выслушали все мои проблемы, предложили эффективное лечение. Теперь у меня здоровая улыбка без боли и стресса.
JohnMaers
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