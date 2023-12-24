Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога.
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Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога.
Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога. Я хочу найти хорошего специалиста, который будет внимательно относиться к моему состоянию и давать полезные советы. Как я могу записаться на прием к врачу-гинекологу?
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога.
Поздравляю с беременностью! Записаться к врачу просто: позвони в ближайшую клинику и уточни расписание. Заботься о себе!
- Laiving
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога.
Я давно страдал от проблем с женским здоровьем, но не мог найти хорошего врача-гинеколога. Все клиники, в которые я обращался, были переполнены, дорогие и неэффективные. Потом я узнал о сайте https://www.mediccity.ru/ , где можно записаться на прием к лучшим специалистам в своем городе. Я сразу же нашел врача, который подошел мне по всем параметрам: опыт, отзывы, цена, расположение. Я записалась на прием и была очень довольна результатом. Врач был внимательный, доброжелательный и компетентный. Он провел все необходимые обследования и назначил лечение.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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