Насіння

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Насіння

Новое сообщение Skymall » 25 дек 2023, 19:22

Добрий вечір, як на мене дуже важливо щоб насіння конопель правильно зберігалося і повністю відповідало описаному. Я знаю магазин, який все це дотримується і підкажу до кого краще звернутися в Україні. Ось тут ви без проблем можете замовити насіння канабісу https://www.semki-shop.com.ua/


Skymall
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