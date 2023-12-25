Насіння
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Насіння
Добрий вечір, як на мене дуже важливо щоб насіння конопель правильно зберігалося і повністю відповідало описаному. Я знаю магазин, який все це дотримується і підкажу до кого краще звернутися в Україні. Ось тут ви без проблем можете замовити насіння канабісу https://www.semki-shop.com.ua/
- Skymall
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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