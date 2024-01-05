Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья

Новое сообщение XadiTaktash » 05 янв 2024, 09:40

Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья. Мне нужно найти клинику в Чехове, которая предлагает эту услугу и имеет хорошие отзывы.


XadiTaktash
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 09:38
Вернуться к началу

Re: Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья

Новое сообщение Kanniga » 05 янв 2024, 13:34

Не знаю какие там в Чехове клиники, но советую глянуть в интернете. Там обычно можно найти отзывы и информацию о предоставляемых услугах.
Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу

Re: Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья

Новое сообщение ВиллиВОнка » 06 янв 2024, 05:46

Я страдаю от хронического запора. Это очень мучает меня и мешает мне жить нормально. Я пробовал разные лекарства, диеты и народные средства, но ничего не помогало. Мой врач сказал, что мне нужно пройти колоноскопию, чтобы узнать причину моего состояния. Я боялся этой процедуры, потому что слышал, что она болезненная и неприятная. Но он порекомендовал мне сайт https://cmd-chehov.ru/ , где можно пройти колоноскопию в Чехове. Это современный медицинский центр, который имеет высококвалифицированный персонал, новейшее оборудование и комфортные условия. Я записался на прием и прошел колоноскопию.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group