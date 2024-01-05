Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья
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Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья
Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья. Мне нужно найти клинику в Чехове, которая предлагает эту услугу и имеет хорошие отзывы.
- XadiTaktash
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 янв 2024, 09:38
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Re: Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья
Не знаю какие там в Чехове клиники, но советую глянуть в интернете. Там обычно можно найти отзывы и информацию о предоставляемых услугах.
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Мне нужно пройти колоноскопию для проверки моего здоровья
Я страдаю от хронического запора. Это очень мучает меня и мешает мне жить нормально. Я пробовал разные лекарства, диеты и народные средства, но ничего не помогало. Мой врач сказал, что мне нужно пройти колоноскопию, чтобы узнать причину моего состояния. Я боялся этой процедуры, потому что слышал, что она болезненная и неприятная. Но он порекомендовал мне сайт https://cmd-chehov.ru/ , где можно пройти колоноскопию в Чехове. Это современный медицинский центр, который имеет высококвалифицированный персонал, новейшее оборудование и комфортные условия. Я записался на прием и прошел колоноскопию.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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