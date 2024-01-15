У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес

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У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес

Новое сообщение ВеликийОрел » 15 янв 2024, 21:28

У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес. Где можно получить качественное и эффективное лечение кариеса от опытных врачей?


ВеликийОрел
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:27
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Re: У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес

Новое сообщение Popetarnyi » 16 янв 2024, 01:19

Эффективное лечение? Забудь про стоматологов, это же все для того, чтобы выманивать из тебя деньги. Боль? Переживи, пей анальгин, не заморачивайся.
Popetarnyi
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес

Новое сообщение Axilless » 16 янв 2024, 13:13

Кариес в зубах – настоящее испытание. Сталкиваясь с этой проблемой, нашел на https://dentaklass74.ru/ надежных стоматологов. Лечение прошло практически незаметно, и теперь у меня улыбка, о которой я мог только мечтать. Каждый поход к стоматологу стал не проблемой, а шагом к красивой улыбке и здоровым зубам.
Axilless
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