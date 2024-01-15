У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес
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У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес
У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес. Где можно получить качественное и эффективное лечение кариеса от опытных врачей?
- ВеликийОрел
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:27
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Re: У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес
Эффективное лечение? Забудь про стоматологов, это же все для того, чтобы выманивать из тебя деньги. Боль? Переживи, пей анальгин, не заморачивайся.
- Popetarnyi
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: У меня зубная боль, и боюсь, что это кариес
Кариес в зубах – настоящее испытание. Сталкиваясь с этой проблемой, нашел на https://dentaklass74.ru/ надежных стоматологов. Лечение прошло практически незаметно, и теперь у меня улыбка, о которой я мог только мечтать. Каждый поход к стоматологу стал не проблемой, а шагом к красивой улыбке и здоровым зубам.
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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