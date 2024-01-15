Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?

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Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?

Новое сообщение ВеликийОрел » 15 янв 2024, 21:44

У меня старшая родственница нуждается в уходе. Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?


ВеликийОрел
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:27
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Re: Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?

Новое сообщение Popetarnyi » 16 янв 2024, 01:36

Это не про меня. Найти специалиста? В поликлинике, наверное, есть, если ты так уж хочешь терять свои деньги.
Popetarnyi
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Re: Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?

Новое сообщение sarman » 16 янв 2024, 13:17

Когда в семье появилась необходимость в уходе за пожилым человеком, я обратил внимание на сервис хелптайм . Заботливые руки профессионалов сделали нашу жизнь проще. Теперь не нужно переживать, есть поддержка, когда это действительно важно.
sarman
 
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