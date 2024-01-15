Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?
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Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?
У меня старшая родственница нуждается в уходе. Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?
- ВеликийОрел
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:27
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Re: Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?
Это не про меня. Найти специалиста? В поликлинике, наверное, есть, если ты так уж хочешь терять свои деньги.
- Popetarnyi
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Где можно найти опытного специалиста по уходу за пожилыми людьми?
Когда в семье появилась необходимость в уходе за пожилым человеком, я обратил внимание на сервис хелптайм . Заботливые руки профессионалов сделали нашу жизнь проще. Теперь не нужно переживать, есть поддержка, когда это действительно важно.
- sarman
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 янв 2024, 16:03
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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