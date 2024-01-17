samoeglavnoe** » 17 янв 2024, 21:29

Привет, друзья! Кто-то в курсе актуальных правил продажи алкоголя в Москве в этом году? С часов с какого до какого можно купить алкоголь, и есть ли какие-то дни, когда продажа запрещена? Слышал, что в последнее время были изменения. Поделитесь информацией, пожалуйста. Мне нужно знать, чтобы быть в курсе в следующий раз, когда отправлюсь за покупками. Буду благодарен за любую полезную информацию!