Алкоголь в Москве 2024: Где, Когда, И Какие Ограничения?

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Алкоголь в Москве 2024: Где, Когда, И Какие Ограничения?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 17 янв 2024, 21:29

Привет, друзья! Кто-то в курсе актуальных правил продажи алкоголя в Москве в этом году? С часов с какого до какого можно купить алкоголь, и есть ли какие-то дни, когда продажа запрещена? Слышал, что в последнее время были изменения. Поделитесь информацией, пожалуйста. Мне нужно знать, чтобы быть в курсе в следующий раз, когда отправлюсь за покупками. Буду благодарен за любую полезную информацию!


samoeglavnoe**
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Re: Алкоголь в Москве 2024: Где, Когда, И Какие Ограничения?

Новое сообщение IntoSpace » 17 янв 2024, 21:31

Да, в этом году появились некоторые изменения в правилах продажи алкоголя в Москве. Сейчас продажа разрешена с 9:00 до 23:00, исключение – воскресенье, где ограничение до 22:00, да вот прочти здесь https://znanion.ru/society/prodazha-alk ... preshheno/ тут более подробная информация. Однако, есть одно небольшое исключение - в выходные и праздничные дни, если попадется нерабочий праздничный день, то ограничение будет с 9:00 до 22:00. Помни, что эти часы распространяются на все виды алкоголя. Надеюсь, это поможет тебе планировать свои покупки.
IntoSpace
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