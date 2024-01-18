Popetarnyi » 18 янв 2024, 18:07

Я в поиске консультации врача подолога. Скучают мои ноги, видимо, им нужно внимание. Кто знает, где найти опытного врача, который разберется в ногах и сможет помочь им вернуть жизнь в стопы?