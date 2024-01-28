Хочу купить велосипед для активного отдыха.

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Хочу купить велосипед для активного отдыха.

Новое сообщение Karoline » 28 янв 2024, 09:36

Хочу купить велосипед для активного отдыха. Где можно приобрести качественный велосипед? Какие магазины предлагают широкий выбор моделей?


Karoline
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Хочу купить велосипед для активного отдыха.

Новое сообщение Naidjel » 28 янв 2024, 14:44

Ха! Скорее всего, ты всё равно в итоге выберешь что-то, что сломается на второй же поездке. Просто сядь и подумай, стоит ли тебе это.
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Naidjel
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу купить велосипед для активного отдыха.

Новое сообщение Калугин » 28 янв 2024, 18:18

Давно мечтаю о велопрогулках! Решил купить велик в интернет-магазине https://rosvelocom.ru/ . Там огромный выбор, и цены приятно удивили. Заказал себе стильный байк, и уже предвкушаю ветер в волосах. Подробности и выбор по ссылке!
Калугин
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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