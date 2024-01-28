Хочу купить велосипед для активного отдыха.
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Хочу купить велосипед для активного отдыха.
Хочу купить велосипед для активного отдыха. Где можно приобрести качественный велосипед? Какие магазины предлагают широкий выбор моделей?
- Karoline
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Хочу купить велосипед для активного отдыха.
Ха! Скорее всего, ты всё равно в итоге выберешь что-то, что сломается на второй же поездке. Просто сядь и подумай, стоит ли тебе это.
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Naidjel
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу купить велосипед для активного отдыха.
Давно мечтаю о велопрогулках! Решил купить велик в интернет-магазине https://rosvelocom.ru/ . Там огромный выбор, и цены приятно удивили. Заказал себе стильный байк, и уже предвкушаю ветер в волосах. Подробности и выбор по ссылке!
- Калугин
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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