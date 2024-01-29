Я врач и ищу надежное место для приобретения рентгеновского фартука
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Я врач и ищу надежное место для приобретения рентгеновского фартука
Я врач и ищу надежное место для приобретения рентгеновского фартука. Какие магазины предоставляют широкий выбор защитной одежды для медицинских специалистов? Где можно получить консультацию по выбору?
- bodrovgerman
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: Я врач и ищу надежное место для приобретения рентгеновского фартука
Печально. Где бы ты не купил, вряд ли это будет что-то выдающееся. Пойми, в этом мире защитная одежда – больше формальность, чем реальная защита.
- Laiving
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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