Ищу опытного специалиста в Питере для лечения кариеса

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Ищу опытного специалиста в Питере для лечения кариеса

Новое сообщение Popetarnyi » 30 янв 2024, 08:12

Последнее посещение зубного врача показало наличие кариеса. Ищу опытного специалиста в Питере для лечения. Как выбрать подходящего врача?


Popetarnyi
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Ищу опытного специалиста в Питере для лечения кариеса

Новое сообщение Dertert » 30 янв 2024, 17:22

С кариесом – не шутка. Лучше всего обратить внимание на рекомендации друзей или искать отзывы о зубных врачах в городских форумах. Зубы – важная часть нашего несчастья, так что к выбору стоит подойти серьезно!
Dertert
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Ищу опытного специалиста в Питере для лечения кариеса

Новое сообщение Karoline » 30 янв 2024, 20:56

Проблемы с зубами стали неотложными, и я отправился на лечение кариеса в Санкт-Петербурге https://inexmedstom.ru/ . Клиника предоставила высококвалифицированные услуги, оперативно решив мои зубные недоразумения. Улыбка восстановлена!
Karoline
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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