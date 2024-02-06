RomanSimon » 06 фев 2024, 13:40

Никогда не думал, что существует такая вещь. как карта дизайна человека. В моей жизни все было довольно сложно. Была накатанная колея: дом, семья, работа, друзья, родители, праздники, пятничные посиделки. Но я чувствовал себя некомфортно, понимал, что это трясина, в которую я погружаюсь все глубже и глубже. Хотелось же взлететь и увидеть наконец небо над головой. Юлия Голубева научила как можно изменить свою жизнь, найти в себе то, о чем даже не подозревал. juliagolubeva .com Она создала для меня карту, после прочтения которой все стало предельно ясно. Прочтение карты само по себе придало мне сил для того, чтобы начать двигаться вперед и перемены в жизни все-таки произошли.