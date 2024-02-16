RomanSimon » 16 фев 2024, 15:41

До встречи с Юлией Голубевой вообще не было опыта общения с психологом, все проблемы решал самостоятельно. Мой друг рассказал мне о ее методике – составлении индивидуальной карты дизайна человека, своего рода инструкции пользователя для него самого. juliagolubeva .com Чтобы разобраться в себе, найти скрытые таланты и новые возможности для самореализации. Был скепсис поначалу. Но потом все оказалось гораздо сложнее и серьезней, чем на первый взгляд. Юлия – хороший психолог и прекрасно умеет разбираться в том, что касается определения приоритетов, настройки человека на результат, преобразования задатков в возможности. Главная трудность в том, чтобы следовать новому пути, поверить в свои силы. Хотя, когда понимаешь, о чем идет речь, не приходится делать слишком много, чтобы кардинально изменить и улучшить свою жизнь.