Не стоит доверять кому бы то ни было, кроме психолога
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Не стоит доверять кому бы то ни было, кроме психолога
До встречи с Юлией Голубевой вообще не было опыта общения с психологом, все проблемы решал самостоятельно. Мой друг рассказал мне о ее методике – составлении индивидуальной карты дизайна человека, своего рода инструкции пользователя для него самого. juliagolubeva .com Чтобы разобраться в себе, найти скрытые таланты и новые возможности для самореализации. Был скепсис поначалу. Но потом все оказалось гораздо сложнее и серьезней, чем на первый взгляд. Юлия – хороший психолог и прекрасно умеет разбираться в том, что касается определения приоритетов, настройки человека на результат, преобразования задатков в возможности. Главная трудность в том, чтобы следовать новому пути, поверить в свои силы. Хотя, когда понимаешь, о чем идет речь, не приходится делать слишком много, чтобы кардинально изменить и улучшить свою жизнь.
- RomanSimon
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- Зарегистрирован: 31 окт 2022, 12:30
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