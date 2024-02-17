Диета при эрозивном гастрите

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Диета при эрозивном гастрите

Новое сообщение belkodi » 17 фев 2024, 18:06

Благодаря сайту vseojkt я узнал много нового о здоровье желудка и кишечника. Здесь я нашел много полезных советов о диете при эрозивном гастрите https://vseojkt.ru/diety/dieta-pri-eroz ... -zheluzhka , которые помогли мне контролировать свое питание и избегать обострений. Рекомендации на этом портале действительно эффективны и помогают поддерживать здоровье на нужном уровне.


belkodi
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Re: Диета при эрозивном гастрите

Новое сообщение kodena » 17 фев 2024, 20:52

Спасибо, посмотрю детали, которые меня интересуют - на сайте.
kodena
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