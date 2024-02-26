Восстановительная медицина

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Восстановительная медицина

Новое сообщение milaeryomina2 » 26 фев 2024, 12:23

Клиника восстановительной медицины BIORISE https://biorisemsk.ru/ - это просто спасение! Профилактика и лечение различных заболеваний с помощью капельниц - это их профиль. Рекомендую эту клинику, всем нужно попробовать!


milaeryomina2
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 дек 2023, 12:37
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