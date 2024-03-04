Любителям велоподорожей та відкриття нових місць можуть підійти гравійні велосипеди. Вони мають широкі шини для кращого тримання на нерівних дорогах та забезпечують комфортну їзду на будь-якій поверхн

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Любителям велоподорожей та відкриття нових місць можуть підійти гравійні велосипеди. Вони мають широкі шини для кращого тримання на нерівних дорогах та забезпечують комфортну їзду на будь-якій поверхн

Новое сообщение Andrei.Pronov.star » 04 мар 2024, 00:08

Любителям велоподорожей та відкриття нових місць можуть підійти гравійні велосипеди https://velosklad.com.ua/graviyniki/. Вони мають широкі шини для кращого тримання на нерівних дорогах та забезпечують комфортну їзду на будь-якій поверхні.


Andrei.Pronov.star
 
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Зарегистрирован: 04 мар 2024, 00:06
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