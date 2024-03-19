Карта поможет найти выход

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Карта поможет найти выход

Новое сообщение RomanSimon » 19 мар 2024, 14:20

Мне нелегко было решиться с кем-то поговорить о своих проблемах. Просто не верил, что кто-то может мне помочь. Однако друг убедил меня, что Юлии Голубевой можно довериться. juliagolubeva .com Мы общались с Юлией онлайн. Ее интересный подход и душевное ко мне отношение дали свои плоды. Я сумел расслабиться, почувствовать себя уверенней и наконец понять, что же не так во мне и в моей жизни. Мы порой не понимаем в чем причина наших бед. Юлия использует разные методики, например, составляет карту дизайна человека. Она не просто рассказала о том, что происходит со мной, но и объяснила, как выйти из тупика. Через карту, которую она для меня создала, через ее прочтение, я смог понять, как действовать. :smile:


RomanSimon
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