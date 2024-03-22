Беговые программы — профессиональные беговые программы от 10 км до марафона от тренера МСМК по легкой атлетике. Разные варианты по цене: от доступных готовых программ до индивидуальных планов и ведения до результата. С помощью портала «Гет.ран» вы легко сможете составить свой беговой календарь, найти забеги в России и за её пределами. Подбор забегов России смотрите в календаре забегов 2024 г. в России тут https://get.run/races/europe/russia/
Подбор забегов России
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Подбор забегов России
«GET.RUN» — уникальный портал, где вы найдёте забеги на любые дистанции в России. Более года мы составляли карту забегов, чтобы объединить фанатов бега по всей планете и сделать беговой мир немного лучше.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
-
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16