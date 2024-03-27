Насколько опасен коклюш

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Насколько опасен коклюш

Новое сообщение kodena » 27 мар 2024, 13:07

Насколько опасен коклюш, и где можно узнать все детали о вакцинации?


kodena
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Насколько опасен коклюш

Новое сообщение belkodi » 27 мар 2024, 13:19

Сайт "Прививка" помог разобраться с вопросами о вакцинации против коклюша. Теперь я знаю, какие симптомы этого заболевания следует отслеживать, и как важно соблюдать график прививок для защиты малышей. Интерактивная карта прививок оказалась удобным инструментом для поиска ближайших прививочных пунктов, что очень облегчило мне задачу. Большое спасибо ресурсу "Прививка" за ценную информацию и удобные инструменты!
belkodi
Фанат
 
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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