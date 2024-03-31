Фильм о проекте: звезды ММА говорят о «Кубке святого Георгия»
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Фильм о проекте: звезды ММА говорят о «Кубке святого Георгия»
Командный бойцовский турнир «Кубок святого Георгия» в ходе своего развития стал народным проектом. И самое главное здесь даже не то, что о нем знает много людей. Важнее то, что мы делаем его вместе! Посмотрите кто принимает в нем участие: топовые бойцы, тренеры, менеджеры! Мы попросили каждого из них рассказать, что такое командный бойцовский чемпионат «Кубок святого Георгия»! Кто в съемках приняли участие, а также где посмотреть подробнее тут https://studsport.info/2024/03/31/film-o-proekte-zvezdy-mma-govorjat-o-kubke-svjatogo-georgija/
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 298
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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