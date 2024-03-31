Фильм о проекте: звезды ММА говорят о «Кубке святого Георгия»

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Фильм о проекте: звезды ММА говорят о «Кубке святого Георгия»

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 31 мар 2024, 11:56

Командный бойцовский турнир «Кубок святого Георгия» в ходе своего развития стал народным проектом. И самое главное здесь даже не то, что о нем знает много людей. Важнее то, что мы делаем его вместе! Посмотрите кто принимает в нем участие: топовые бойцы, тренеры, менеджеры! Мы попросили каждого из них рассказать, что такое командный бойцовский чемпионат «Кубок святого Георгия»! Кто в съемках приняли участие, а также где посмотреть подробнее тут https://studsport.info/2024/03/31/film-o-proekte-zvezdy-mma-govorjat-o-kubke-svjatogo-georgija/


cossotectsuvwyi95
Знаток
 
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group