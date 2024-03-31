Бойцовский чемпионат
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Бойцовский чемпионат
Я просто в восторге от командного бойцовского чемпионата! Проект "Кубок святого Георгия", подробней на https://studsport.info/2024/01/30/stala-izvestna-data-ocherednogo-jetapa-komandnogo-bojcovskogo-chempionata/, должен превзойти все ожидания. Я с нетерпением жду 12 мая 2024 года, чтобы насладиться большим турниром и увидеть, какие удивительные бои ждут нас. Спасибо за такое захватывающее событие!
- alexsnowy
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 23:20
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20