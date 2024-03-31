Бойцовский чемпионат

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Бойцовский чемпионат

Новое сообщение alexsnowy » 31 мар 2024, 13:01

Я просто в восторге от командного бойцовского чемпионата! Проект "Кубок святого Георгия", подробней на https://studsport.info/2024/01/30/stala-izvestna-data-ocherednogo-jetapa-komandnogo-bojcovskogo-chempionata/, должен превзойти все ожидания. Я с нетерпением жду 12 мая 2024 года, чтобы насладиться большим турниром и увидеть, какие удивительные бои ждут нас. Спасибо за такое захватывающее событие!


alexsnowy
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