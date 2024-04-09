Футбол в Англии
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Футбол в Англии
Очень нравится английская премьер-лига - это вдохновение, страсть и бесконечное напряжение на футбольном поле. Нет ничего лучше, чем следить за этим зрелищем и болеть за свою любимую команду. Английская премьер-лига - это не просто лига, это целая жизнь в мире футбола! Кто, за какую команду болеет?
- alexsnowy
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 23:20
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