Зрение

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Зрение

Новое сообщение venom » 09 апр 2024, 19:46

Где недорого можно купить очки для зрения?


venom
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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Re: Зрение

Новое сообщение Ilonna » 09 апр 2024, 20:08

Привет, да просто множество есть вариантов, но как вообще классный вы можете обратить внимание на интернет магазин SV-Optic - все можно найти для офтольмолгии по вполне умеренным ценам и в частности классные заказать линзы для оправы можно именно сдесь.
Ilonna
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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