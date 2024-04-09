Зрение
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Зрение
Где недорого можно купить очки для зрения?
- venom
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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Re: Зрение
Привет, да просто множество есть вариантов, но как вообще классный вы можете обратить внимание на интернет магазин SV-Optic - все можно найти для офтольмолгии по вполне умеренным ценам и в частности классные заказать линзы для оправы можно именно сдесь.
- Ilonna
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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