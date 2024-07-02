XadiTaktash » 03 июл 2024, 01:06

Важно определиться, для каких целей он тебе нужен: кататься по городу, бездорожью или горным тропам? Это сильно влияет на выбор модели. Присмотрись к вариантам с хорошими отзывами и проверенным качеством, чтобы не попасть впросак.