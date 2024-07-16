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Кодирование от алкоголизма cossotectsuvwyi95 » 16 июл 2024, 12:57 Существует несколько методов самостоятельного лечения алкоголизма. Пациенты, которые не хотят или не готовы находиться в наркологических центрах, могут лечить алкоголизм индивидуально. Этот тип контроля проблемы происходит под постоянным медицинским наблюдением. Медикаментозное лечение – один из способов борьбы с заболеванием. Пациент решает вшить под кожу например торпедо. Препараты полностью безопасны, однако перед их применением с больным проводится тщательный опрос и тщательное медицинское обследование. Кодирование от алкоголизма в Москве Наркологическая клиника Промед подробнее здесь http://doctorsforum.ru/viewtopic.php?f=63&t=39108



cossotectsuvwyi95 Знаток Сообщения: 380 Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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