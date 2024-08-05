Где найти хорошего психолога для работы с травмой?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где найти хорошего психолога для работы с травмой?

Новое сообщение lifecompanitoo » 05 авг 2024, 22:14

Здравствуйте! Мне нужна помощь психолога для работы с травматическим опытом и сложностями в отношениях. Есть ли у кого-то опыт работы с такими специалистами? Как найти хорошего психолога и на что обратить внимание при выборе?


lifecompanitoo
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 авг 2024, 16:32
Вернуться к началу

Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?

Новое сообщение IntoSpace » 05 авг 2024, 22:17

Привет! Я недавно проходил терапию у психолога Марии Корниловой, и могу посоветовать её https://traumatherapist.ru . Она специализируется на травматическом опыте и кризисных состояниях. Работает профессионально, с вниманием к каждому клиенту. В её методах есть сочетание классических и современных подходов, что помогло мне разобраться в моих сложных ситуациях. Советую заглянуть на её сайт или связаться напрямую, чтобы понять, подходит ли вам её стиль работы. Удачи в поисках!
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу

Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?

Новое сообщение beml » 01 окт 2024, 10:13

на медицинских форумах есть рекомендации хороших психологов , смотрите.
beml
Фанат
 
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
Вернуться к началу

Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?

Новое сообщение gaps » 02 окт 2024, 13:00

Доброго времени суток , моей жене нужен был тоже психолог и нам посоветовали быстро найти его в интернете , мы обратились в эту клинику https://premium-bm.ru где профессиональные и грамотные психологи помогли решить все проблемы психологические жене , так что их рекомендую.
gaps
Знаток
 
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
Вернуться к началу

Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?

Новое сообщение Aleksandra94 » 13 окт 2024, 22:46

Много интересного узнали, всем большое спасибо за ваши советы и рекомендации.
Aleksandra94
Знаток
 
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
Вернуться к началу

Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?

Новое сообщение Sakura » 03 июл 2025, 14:22

С первого визита в частную клинику «Anelim clinic» https://anelimclinic.com стало понятно, что я в надёжных руках. Психологи очень деликатные, всё выстроено чётко и с уважением к личным границам. Я прошла курс терапии и вышла из него с новыми силами и пониманием себя. Чувствуется, что здесь работают с душой. Уютная атмосфера, поддержка на каждом этапе и реальные изменения в моём состоянии — это бесценно.
Sakura
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group