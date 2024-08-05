lifecompanitoo » 05 авг 2024, 22:14

Здравствуйте! Мне нужна помощь психолога для работы с травматическим опытом и сложностями в отношениях. Есть ли у кого-то опыт работы с такими специалистами? Как найти хорошего психолога и на что обратить внимание при выборе?