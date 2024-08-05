Где найти хорошего психолога для работы с травмой?
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Где найти хорошего психолога для работы с травмой?
Здравствуйте! Мне нужна помощь психолога для работы с травматическим опытом и сложностями в отношениях. Есть ли у кого-то опыт работы с такими специалистами? Как найти хорошего психолога и на что обратить внимание при выборе?
- lifecompanitoo
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03 авг 2024, 16:32
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Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?
Привет! Я недавно проходил терапию у психолога Марии Корниловой, и могу посоветовать её https://traumatherapist.ru . Она специализируется на травматическом опыте и кризисных состояниях. Работает профессионально, с вниманием к каждому клиенту. В её методах есть сочетание классических и современных подходов, что помогло мне разобраться в моих сложных ситуациях. Советую заглянуть на её сайт или связаться напрямую, чтобы понять, подходит ли вам её стиль работы. Удачи в поисках!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?
на медицинских форумах есть рекомендации хороших психологов , смотрите.
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?
Доброго времени суток , моей жене нужен был тоже психолог и нам посоветовали быстро найти его в интернете , мы обратились в эту клинику https://premium-bm.ru где профессиональные и грамотные психологи помогли решить все проблемы психологические жене , так что их рекомендую.
- gaps
- Знаток
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- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?
Много интересного узнали, всем большое спасибо за ваши советы и рекомендации.
- Aleksandra94
- Знаток
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- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Re: Где найти хорошего психолога для работы с травмой?
С первого визита в частную клинику «Anelim clinic» https://anelimclinic.com стало понятно, что я в надёжных руках. Психологи очень деликатные, всё выстроено чётко и с уважением к личным границам. Я прошла курс терапии и вышла из него с новыми силами и пониманием себя. Чувствуется, что здесь работают с душой. Уютная атмосфера, поддержка на каждом этапе и реальные изменения в моём состоянии — это бесценно.
- Sakura
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 14:34
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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