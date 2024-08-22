Детский дерматолог в Питере
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Детский дерматолог в Питере
Коллеги, вопрос. У ребенка сыпь обнаружилась и я понимаю, что надо к врачу идти. В целом, говорят что в сети клиник Вирилис детский дерматолог в спб очень хороший, а кого Вы могли бы мне порекомендовать? Буду за помощь очень признателен.
- Рибон
- Знаток
-
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
Re: Детский дерматолог в Питере
Привет всем. А вот в Москве может кто-то подсказать где можно найти квалифицированного детского дерматолога? Нужно сводить ребенка, а то мы что-то переживаем там по одному поводу.
- gohkadd
- Знаток
-
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
-
Re: Детский дерматолог в Питере
Привет. У нас недавно тоже была ситуация, когда у ребенка начались проблемы с кожей. Конечно, это не самое приятное, но ничего критичного — такие вещи часто происходят в подростковом возрасте. Акне — это результат избыточного выделения кожного сала, которое вместе с отмершими клетками кожи и бактериями забивает поры. В большинстве случаев причиной являются гормональные изменения. Не стоит паниковать — акне у подростков довольно распространенная проблема, которая обычно проходит сама собой. Конечно, есть несколько способов облегчить состояние и помочь коже быстрее прийти в норму. Первое — это правильная гигиена: умываться нужно регулярно, чтобы поры оставались чистыми. Еще важно следить за питанием — меньше жирного, острого и сладкого, так как эти продукты могут провоцировать высыпания. Если акне продолжает беспокоить, лучше проконсультироваться со специалистом. Мы, например, обратились к врачу в «СМ-Клинике» в Москве (https://www.smdoctor.ru/doctors/detskiy-dermatolog/). Там нам назначили лечение, включая специальные кремы и гели. В более сложных случаях могут потребоваться препараты для внутреннего применения, но это зависит от ситуации. Главное — не забывайте, что акне обычно временная проблема. Правильный уход, сбалансированное питание и помощь врача помогут справиться с этим. Со временем всё точно наладится!
- Aleksandra94
- Знаток
-
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
-
Re: Детский дерматолог в Питере
А взрослого дерматолога хорошего можете ли порекомендовать? Проблема у меня в виде псориаза и назначенное в местной клинике лечение не помогает. Думаю в киевскую клинику обратиться, они дистанционные предлагают консультации и лечение псориаза у них тоже делают. Про эту клинику много хороших отзывов, так что у меня есть все шансы на успех.
- Рибон
- Знаток
-
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88