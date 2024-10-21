делали трансплантацию в Анталии?
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делали трансплантацию в Анталии?
Уже давно задумываюсь о пересадке волос, и слышал много отзывов про Анталию. Кто делал там трансплантацию, поделитесь опытом и подскажите клинику?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: делали трансплантацию в Анталии?
Знаю людей, у кого всё прошло отлично, а знаю тех, кто вернулся с раздражением и проблемами. В итоге — лотерея. И цены растут, хотя раньше был почти даром.
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: делали трансплантацию в Анталии?
В Анталию я отправился не просто так, а ради трансплантации волос. Долго выбирал клинику, и в итоге остановился на https://otekhairclinic.com . Все прошло на высшем уровне, специалисты здесь отличные, результатом остался более чем доволен. Теперь волосы растут, и я могу сказать, что это было правильное решение.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: делали трансплантацию в Анталии?
У меня брат делал пересадку волос и в итоге это были просто потраченные деньги, так что советую Вам найти хорошего врача, который поможет остановить выпадение и стабилизировать рост. Почитайте про лечения алопеции в клинике хрономедицины - это действительно работает, в отличии от пересадки, где шансы на успех 50х50.
- Рибон
- Знаток
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- Сообщения: 216
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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