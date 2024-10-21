делали трансплантацию в Анталии?

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делали трансплантацию в Анталии?

Новое сообщение Laiving » 21 окт 2024, 21:40

Уже давно задумываюсь о пересадке волос, и слышал много отзывов про Анталию. Кто делал там трансплантацию, поделитесь опытом и подскажите клинику?


Laiving
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Re: делали трансплантацию в Анталии?

Новое сообщение JamesReus » 22 окт 2024, 11:01

Знаю людей, у кого всё прошло отлично, а знаю тех, кто вернулся с раздражением и проблемами. В итоге — лотерея. И цены растут, хотя раньше был почти даром.
JamesReus
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Re: делали трансплантацию в Анталии?

Новое сообщение Paris » 22 окт 2024, 15:01

В Анталию я отправился не просто так, а ради трансплантации волос. Долго выбирал клинику, и в итоге остановился на https://otekhairclinic.com . Все прошло на высшем уровне, специалисты здесь отличные, результатом остался более чем доволен. Теперь волосы растут, и я могу сказать, что это было правильное решение.
Paris
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Re: делали трансплантацию в Анталии?

Новое сообщение Рибон » 16 фев 2025, 15:58

У меня брат делал пересадку волос и в итоге это были просто потраченные деньги, так что советую Вам найти хорошего врача, который поможет остановить выпадение и стабилизировать рост. Почитайте про лечения алопеции в клинике хрономедицины - это действительно работает, в отличии от пересадки, где шансы на успех 50х50.
Рибон
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