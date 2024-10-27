В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?
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В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?
Мне нужен хороший пластический хирург , чтобы сделать подтяжку лица , в какую клинику обратиться?
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?
на женских форумах есть ссылки на хороших пластических хирургов , смотрите там
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?
Могу вам подсказать клинику https://plasticsurgeon.ru/ где работают профессиональные пластические хирурги и Я у них в клинике делала себе подтяжку лица и конечным результатом осталась довольна .
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?
Я решила исполнить давнюю мечту, которая долго оставалась в стороне из-за других забот. Я всегда хотела избавиться от нависших век и морщинок вокруг глаз, которые со временем начали беспокоить меня всё больше. Это желание было не только вопросом внешности, но и моего комфорта — иногда веки даже мешали, создавая ощущение тяжести. Я долго выбирала, куда обратиться, и после множества положительных отзывов остановилась на клинике MedSwiss в Санкт-Петербурге https://plastika.medswiss-spb.ru/services/blefaroplastika/. Там мне подробно рассказали о процедуре блефаропластики, её этапах и возможных результатах. Врач оказался очень внимательным, выслушал мои пожелания и объяснил, чего ожидать, что помогло мне окончательно принять решение. В день операции я немного волновалась, но персонал клиники встретил меня тепло, что сразу помогло расслабиться. Операция прошла спокойно, и хотя в первые дни были отёки и следы, я чувствовала, что результат будет стоить всего этого. Процесс восстановления оказался быстрее, чем я ожидала. Уже через пару недель лицо выглядело свежее, а спустя несколько месяцев я окончательно увидела результат. Глядя в зеркало, я чувствую себя более уверенной и довольной. Я рада, что решилась на этот шаг, и благодарна врачам за профессионализм и человеческий подход, который был очень важен для меня.
- Aleksandra94
- Фанат
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- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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