В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?

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В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?

Новое сообщение gaps » 27 окт 2024, 20:14

Мне нужен хороший пластический хирург , чтобы сделать подтяжку лица , в какую клинику обратиться?


gaps
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Re: В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?

Новое сообщение hurteseg » 27 окт 2024, 21:48

на женских форумах есть ссылки на хороших пластических хирургов , смотрите там
hurteseg
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Re: В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?

Новое сообщение zamlina » 28 окт 2024, 03:17

Могу вам подсказать клинику https://plasticsurgeon.ru/ где работают профессиональные пластические хирурги и Я у них в клинике делала себе подтяжку лица и конечным результатом осталась довольна .
zamlina
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Re: В какой клинике хорошо делают подтяжку лица?

Новое сообщение Aleksandra94 » 04 янв 2025, 22:17

Я решила исполнить давнюю мечту, которая долго оставалась в стороне из-за других забот. Я всегда хотела избавиться от нависших век и морщинок вокруг глаз, которые со временем начали беспокоить меня всё больше. Это желание было не только вопросом внешности, но и моего комфорта — иногда веки даже мешали, создавая ощущение тяжести. Я долго выбирала, куда обратиться, и после множества положительных отзывов остановилась на клинике MedSwiss в Санкт-Петербурге https://plastika.medswiss-spb.ru/services/blefaroplastika/. Там мне подробно рассказали о процедуре блефаропластики, её этапах и возможных результатах. Врач оказался очень внимательным, выслушал мои пожелания и объяснил, чего ожидать, что помогло мне окончательно принять решение. В день операции я немного волновалась, но персонал клиники встретил меня тепло, что сразу помогло расслабиться. Операция прошла спокойно, и хотя в первые дни были отёки и следы, я чувствовала, что результат будет стоить всего этого. Процесс восстановления оказался быстрее, чем я ожидала. Уже через пару недель лицо выглядело свежее, а спустя несколько месяцев я окончательно увидела результат. Глядя в зеркало, я чувствую себя более уверенной и довольной. Я рада, что решилась на этот шаг, и благодарна врачам за профессионализм и человеческий подход, который был очень важен для меня.
Aleksandra94
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