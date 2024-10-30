Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске
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Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске
Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске, чтобы вылечить его. Какую клинику вы посоветуете, чтобы не ждать долго?
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске
Ищите стоматологию с хорошей репутацией, чтобы получить качественные услуги, а то иногда даже пломбу нормально поставить не могут.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске
В Новосибирске искал хорошую стоматологию и нашёл https://xn--c1akhdlpi2i.xn--p1ai . Очень доволен, что попал к отличному доктору — всё сделано грамотно, без боли и с душой. Теперь без страха иду на приём, зная, что руки у врачей золотые!
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске
мне подруга подсказала хорошую стоматологию , где Я вылечила себе зубы .
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске
Всегда боялся лечить зубы , пока мне знакомые не подсказали эту клинику https://medvedev.ru , где стоматологи мне качественно вылечили зубы , а самое главное совсем без боли , рекомендую.
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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