Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске

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Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске

Новое сообщение Kanniga » 30 окт 2024, 17:27

Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске, чтобы вылечить его. Какую клинику вы посоветуете, чтобы не ждать долго?


Kanniga
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске

Новое сообщение Kaslan » 30 окт 2024, 21:19

Ищите стоматологию с хорошей репутацией, чтобы получить качественные услуги, а то иногда даже пломбу нормально поставить не могут.
Kaslan
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске

Новое сообщение Osvald » 31 окт 2024, 01:41

В Новосибирске искал хорошую стоматологию и нашёл https://xn--c1akhdlpi2i.xn--p1ai . Очень доволен, что попал к отличному доктору — всё сделано грамотно, без боли и с душой. Теперь без страха иду на приём, зная, что руки у врачей золотые!
Osvald
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске

Новое сообщение zamlina » 16 фев 2025, 12:48

мне подруга подсказала хорошую стоматологию , где Я вылечила себе зубы .
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Re: Заболел зуб, и мне нужна стоматология в Новосибирске

Новое сообщение hurteseg » 16 фев 2025, 17:24

Всегда боялся лечить зубы , пока мне знакомые не подсказали эту клинику https://medvedev.ru , где стоматологи мне качественно вылечили зубы , а самое главное совсем без боли , рекомендую.
hurteseg
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